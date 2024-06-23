Зброя проти безпілотників за низькою ціною може бути готова наступного року – FT

Недорога зброя, яка може знищувати відразу кілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку, може з'явитися вже наступного року.

Про це пише Financial Times.

Так, нова радіочастотна зброя від британської компанії Thales цього літа проходить польові випробування, заявив голова компанії Thales UK Алекс Крессвелл.

За його словами, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії цього літа вже проходить польові випробування з британськими військовими і має бути готова до використання "досить швидко".

"Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, - це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не на багато років", - сказав Крессвелл.

Він додав, що система, яка зараз проходить випробування, "може бути доступна для використання вже наступного року". Водночас рішення про те, коли і де розгорнути систему, ухвалюватиме уряд Британії.

"За вартості всього 10 фунтів за один постріл і дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для створення радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки рухомої цілі", - пише видання.