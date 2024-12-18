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Зброя спровокувала нову гонку ядерних озброєнь, де росія перемагає – The Telegraph

18 грудня 2024, 14:09
Зброя спровокувала нову гонку ядерних озброєнь, де росія перемагає – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
путін постійно розширює свій арсенал тактичних ядерних ракет.

І тепер експерти закликають США та НАТО зробити те саме. 

Про це повідомляє щоденна британська газета The Telegraph.

Вашингтон обговорює можливість розмістити тактичну ядерну зброю на військовій базі Лейкенхіт у графстві Саффолк на сході Англії і це може статися в найближчі кілька років.

На військовій базі вже будується спеціальне місце, про яке мало що відомо, але там можуть бути сховища тактичної ядерної зброї вартістю кілька мільйонів доларів. 

"Глобальна влада змінюється, і настає третє ядерне століття. Перспективи безпеки більш спірні, більш двозначні і більш небезпечні, ніж ми знали за всю свою кар'єру. Ніде це не проявляється так явно, як у ядерній сфері", - процитувало видання начальника штабу оборони Великої Британії адмірала Ентоні Радакіна.

Журналісти пишуть, що наразі в Європі розміщено близько 100 американських ядерних бомб B61, які зберігаються на базах у Бельгії, Італії, Нідерландах, Туреччині та Німеччині.

Також порядка 150 ядерних бомб B61 американці можуть скинути з винищувачів F-35, проте всі вони перебувають у США. 

Також спільну розробку тактичної ядерної зброї обговорюють Велика Британія і Франція, поділилися у виданні. 

Видання зазначає, що таким чином європейські країни хочуть зменшити свою військову залежність від США.

 
СШАядерна зброяВелика Британія

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