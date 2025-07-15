Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення – NYT

Як пише видання, системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси входять до числа американської зброї, яку союзники по НАТО куплять в рамках збройової угоди з США

Майже вся американська зброя, яку згідно з новою домовленістю Вашингтона з НАТО, повинна бути передана Альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готові до відправки.

Про це повідомляє The New York Times.

Як пише видання, за словами офіційних осіб, системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси входять до числа американської зброї, яку союзники по НАТО куплять в рамках збройової угоди з США.

Окрім цього, джерела NYT заявляють, що майже вся зброя готова до негайної відправки в Україну. Це означає, що вона або знаходиться в існуючих військових запасах, або щойно була виготовлена.