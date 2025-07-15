Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення – NYT
15 липня 2025, 18:55
Фото: UNSPLASH
Як пише видання, системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси входять до числа американської зброї, яку союзники по НАТО куплять в рамках збройової угоди з США
Майже вся американська зброя, яку згідно з новою домовленістю Вашингтона з НАТО, повинна бути передана Альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готові до відправки.
Про це повідомляє The New York Times.
Як пише видання, за словами офіційних осіб, системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси входять до числа американської зброї, яку союзники по НАТО куплять в рамках збройової угоди з США.
Окрім цього, джерела NYT заявляють, що майже вся зброя готова до негайної відправки в Україну. Це означає, що вона або знаходиться в існуючих військових запасах, або щойно була виготовлена.
При цьому президент США Дональд Трамп схарактеризував нову угоду як вигідну для Штатів, попри те, що він не повідомив подробиць про те, як вона буде реалізована.
"Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, а у нас є найкраще обладнання у світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних", - сказав Трамп.
На це генсек НАТО Марк Рьююте відповів, що принаймні вісім країн Альянсу готові оплатити зброю, і похвалив Трампа за те, що він допоміг Україні отримати "те, що їй необхідно для підтримки обороноздатності та захисту від росії".
"Але ви хочете, щоб за це заплатили європейці, що абсолютно логічно", - сказав пан Рютте.