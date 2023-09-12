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Зброя з Північної Кореї не допоможе росії змінити перебіг війни – Reuters

12 вересня 2023, 11:25
Зброя з Північної Кореї не допоможе росії змінити перебіг війни – Reuters
Фото: Укрінформ
Минулого року росія витратила в Україні 10-11 млн снарядів, а здатна виробляти не більше ніж 2 млн на рік.

Північна Корея може передати рф артилерійські снаряди та інше озброєння для використання у війні проти України. Проте, це навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій.

Про це пише Reuters з посиланням на аналітиків.

За даними фахівців, Північна Корея має в своєму розпорядженні запас артилерійських снарядів і ракет для зброї радянського часу і досвід виробництва таких боєприпасів.

Однак незрозумілі реальні обсяги цих запасів, і наскільки вони придатні для використання, а також виробничі можливості військової промисловості Північної Кореї.

росія розраховує компенсувати ними власні запаси, які виснажені її війною проти України, вважає експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.

оча доступ до таких запасів може продовжити конфлікт, але навряд чи змінить результат", - вважає він.

Симон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту проблем миру вважає, що доступ до запасів Кім Чен Ина може істотно збільшити можливості армії рф в короткостроковій перспективі, а його виробничі потужності вплинуть і на довгострокову.

"Хоча ці боєприпаси застаріли в порівнянні з сучасною високоточною зброєю, «вони допоможуть традиційному використанню росією артилерії для загороджувального вогню, хоча й не забезпечать її високоточними боєприпасами", – сказав він.

Науковий співробітник британського Королівського інституту збройних сил Патрік Хінтон вважає, що значення має якість північнокорейських артилерійських снарядів - погано виготовлені боєприпаси мають низьку точність і можуть вибухнути передчасно.

Наприклад, 2010 року північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів по південнокорейському острову Йонпхен. За даними вашингтонського проєкту 38 North, більш ніж половина випущених тоді снарядів упали навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули. Такий високий відсоток відмов дозволяє припустити, що артилерійські боєприпаси Північної Кореї або неякісно вироблені, або постраждали під час зберігання.

Водночас аналітик Симон Веземан вважає, що рф обрала такий способ вести війну, що мала точність і низька якість північнокорейських боєприпасів "не матимуть великого значення для росіян", якщо, звичайно, снаряди не почнуть масово вибухати прямо в стовбурах гармат.

Північна Кореязброябойові діївійна в Україніросія окупанти

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