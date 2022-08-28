Збройна промисловість Німеччини зараз працює напряму для України - МЗС ФРН

Анналена Бербок заявила, що Берлін буде підтримувати Україні фінансовими і військовими засобами доти, доки це буде необхідно

У разі потреби Німеччина готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення. Йдеться, зокрема, і про підтримку шляхом постачання важкої зброї.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Вона наголосила, що збройна промисловість Німеччини зараз працює напряму для України. Це дасть можливість посилити Збройні сили України, не послаблюючи при цьому німецьку армію. "Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилося, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів. Для мене очевидно, що Україна захищає зокрема й нашу свободу і наш мирний порядок. І ми будемо підтримувати її фінансовими і військовими засобами доти, доки це буде необхідно. Крапка", – сказала очільниця МЗС Німеччини.

Водночас, за її словами, саме зараз Німеччина не має можливості надавати більше військової допомоги.

"Ми поставляємо важке озброєння. Я розумію, що українці хочуть, щоб ми поставляли більше і швидше. Але в нашому асортименті немає у великій кількості діючих ультрасучасних систем, які зараз потрібні першочергово. Крім того, ми пообіцяли нашим партнерам по Альянсу, наприклад, країнам Балтії, що будемо захищати кожен куточок території НАТО. У цьому випадку Бундесвер повинен мати можливість діяти. Тому разом з іншими ми постачаємо те, що зараз можливо, і передусім ми запустили додаткове виробництво озброєнь", – пояснила Анналена Бербок.