Збройні сили будуть готувати спеціальні "нічні" підрозділи
"У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генерального штабу визначено чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі", - заявив Подолян, інформує LB.ua.
За словами Подоляна, розподіл навчального часу в таких підрозділів складе 30/70.
"Тобто 70% загального часу буде витрачатися на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", - зазначив офіцер.
За його словами, також українських військових навчатимуть боїв у місті.
"Ми знаємо, що окремі регіони країни - це суцільні міста, села, що перетікають з одного в інше. Це підштовхує нас до того, щоб навчати війська воювати в містах. Правда, полігону, що імітує таку місцевість, немає. Тому будуємо відповідний навчальний об'єкт, який дозволить нам "вести бій" у місті. У нас десь близько 40% готовності цього об'єкту в Старичах. На наступний рік передбачено серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його облаштування", - заявив Подолян.
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, який передбачає реформу звань в українській армії, щоб звання у ЗСУ відповідали еквіваленту НАТО.
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