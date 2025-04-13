Збройні сили Німеччини планують розробити аналог Starlink

Впродовж 5 років Німеччина має намір запустити мережу з кількох сотень супутників.

Міністерство оборони Німеччини має намір розробити власну систему супутників, яка стане аналогом Starlink Ілона Маска.

Про це повідомляє DW із посиланням на газету Handelsblatt.

Втім плани підтвердив і представник Бундесверу.

За інформацією газети, до 2029 року планується запустити як мінімум одне супутникове угруповання – мережу з кількох сотень супутників, які разом виконують певне завдання.

Німеччина у сферах зв'язку, зчитування та аналізу сигналів, а також спостереження за Землею довгі роки покладалася на партнерів – насамперед на США.

Тепер же ФРН прагне "терміново" стати у питанні супутників незалежнішими, хоча ще у вересні, як зазначає Handelsblatt, такі плани у Міноборони не обговорювалися. Серед причин – розмови про можливу відмову Маска фінансувати Starlink для України, а також обмежена можливість використання у військових цілях ЄС угруповання супутників Iris2, що розробляється до 2030 року.