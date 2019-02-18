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Збройні сили отримали більше 100 модернізованих танків Т-64, - ВІДЕО

Оновлений танк має розширені бойові можливості
Збройні сили України отримали понад сотню модернізованих на Харківському бронетанковому заводі танків Т-64.
Збройні сили отримали більше 100 модернізованих танків Т-64, - ВІДЕО Фото: ukroboronprom.com.ua

"Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64!", - йдется у повідомленні Урядового порталу.

Зазначається, що  Харківський бронетанковий завод випустив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року. Тепер він постачається до Збройних Сил України.

"Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації", - повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що концерн "Укроборонпром" проводить вогневі випробування основного бойового танка Т-72АМТ, що є модернізованою версією Т-72А.

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18 02 2019 08:50
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