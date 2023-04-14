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Збройні сили України утримують Бахмут – ISW

14 квітня 2023, 11:30
Збройні сили України утримують Бахмут – ISW
Бахмут
Бої за місто тривають постійно.

Збройні сили України продовжують утримувати Бахмут Донецької області, незважаючи на заяви росіян про протилежне. Бої у місті тривають.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 13 квітня показують, що російські війська просунулися далі на захід у центральний Бахмут. Наголошується, що окупанти досягли незначних успіхів у південній та південно-західній частинах міста.

Аналітики згадують кадри воєнкорів рф з нібито центра Бахмута. Це могло свідчити про те, що "вагнерівці" захопили сільськогосподарський ліцей, залізничну станцію та елеватор на півночі. 

"Радник голови" так званої "ДНР" Ян Гагін заявив, що сили "вагнера" близькі до оточення українських військ у Бахмуті. Втім, засновник ПВК Євгеній Прігожин спростував заяву Гагіна. Він заявив, що українські війська продовжують захищати Бахмут, забезпечують і зміцнюють свої сили в місті.

"Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Хромового (2 км на захід) і Богданівки (6 км на північний захід), а також на південний захід від Бахмута в районі Предтечиного (13 км на південний захід). Російський військовий блогер стверджував, що російські ВДВ (ВДВ) зайняли позиції на північному фланзі "Вагнера" поблизу Васюківки (15 км на північ від Бахмута)", - йдеться у звіті Інститут.

ЗСУБахмутбоїПригожинвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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