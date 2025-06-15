Збройний напад у Нігерії: щонайменше 100 жертв

За даними правозахисників, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, сотні отримали поранення і не мають належної медичної допомоги.

У північно-центральному штаті Бенуе в Нігерії щонайменше 100 людей загинули внаслідок збройного нападу на село Єлеват. Напад стався між пізнім вечором п’ятниці та ранком суботи.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними правозахисників, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, сотні отримали поранення і не мають належної медичної допомоги.

У соцмережах оприлюднили відео і фото з місця події, на яких видно спалені будинки та тіла загиблих. Речник поліції Бенуе Удеме Едет підтвердив факт нападу, але не уточнив кількість жертв.

Хоча відповідальність за атаку поки не взяла на себе жодна група, такі збройні конфлікти є поширеними у цьому регіоні. Місцеві пастухи і фермери часто конфліктують через обмежений доступ до землі та водних ресурсів.

Фермери звинувачують переважно пастухів фульбенського походження у руйнуванні врожаю, а пастухи наполягають на праві користуватися пасовищами, закріпленим законом 1965 року.

Минулого місяця в районі Гвер Вест того ж штату щонайменше 20 людей загинули внаслідок подібного нападу. У квітні у сусідньому штаті Плато також було вбито понад 40 людей.

Губернатор штату Бенуе Гіасінт Алія направив делегацію до Єлевата для підтримки родин загиблих і поранених.