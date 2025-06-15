Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Збройний напад у Нігерії: щонайменше 100 жертв

15 червня 2025, 12:30
Збройний напад у Нігерії: щонайменше 100 жертв
Фото: zumapress.com
За даними правозахисників, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, сотні отримали поранення і не мають належної медичної допомоги.

У північно-центральному штаті Бенуе в Нігерії щонайменше 100 людей загинули внаслідок збройного нападу на село Єлеват. Напад стався між пізнім вечором п’ятниці та ранком суботи.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними правозахисників, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, сотні отримали поранення і не мають належної медичної допомоги. 

У соцмережах оприлюднили відео і фото з місця події, на яких видно спалені будинки та тіла загиблих. Речник поліції Бенуе Удеме Едет підтвердив факт нападу, але не уточнив кількість жертв.

Хоча відповідальність за атаку поки не взяла на себе жодна група, такі збройні конфлікти є поширеними у цьому регіоні. Місцеві пастухи і фермери часто конфліктують через обмежений доступ до землі та водних ресурсів.

Фермери звинувачують переважно пастухів фульбенського походження у руйнуванні врожаю, а пастухи наполягають на праві користуватися пасовищами, закріпленим законом 1965 року.

Минулого місяця в районі Гвер Вест того ж штату щонайменше 20 людей загинули внаслідок подібного нападу. У квітні у сусідньому штаті Плато також було вбито понад 40 людей.

Губернатор штату Бенуе Гіасінт Алія направив делегацію до Єлевата для підтримки родин загиблих і поранених.

Нігеріянапад

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється