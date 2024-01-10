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Зброю, яку мала отримати Україна, відправили до Ізраїлю – посол Бондар

10 січня 2024, 16:27
Зброю, яку мала отримати Україна, відправили до Ізраїлю – посол Бондар
Фото: з вільного доступу
Атаки Ізраїля на Сектор Гази впливають на допомогу країн Заходу Україні.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що зброю, яку планувалося надати Україні для протистояння військової агресії росії, відправили на допомогу Ізраїлю – війна на Близькому Сході впливає на ситуацію в нашій війні.  

Про це він сказав під час зустрічі з турецькими журналістами в посольстві України в Анкарі, пише Anadolu Agency.

Він наголосив, що міжнародні ЗМІ змістили акцент на війну в Секторі Гази, тому деякі люди думають, що війна в Україні закінчилася.

"Міжнародні ЗМІ звернули увагу на цей напрямок, тому є ті, хто вважає, що війна в Україні закінчилася", - сказав Боднар.

Посол також вважає, що одним із факторів, який впливає на допомогу Україні, є внутрішньополітична ситуація західних країн, зокрема майбутні президентські вибори в США, позиції урядів Угорщини й Словаччини та блокування українських вантажівок польськими фермерами на прикордонних пунктах.

Щодо можливого припинення вогню та переговорів з росією, Бондар підкреслив: "Ми не будемо обговорювати жодне питання з росією, якщо вона не виведе свою армію з території України".

СШАІзраїльдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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