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Збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн - Bloomberg

Економісти JPMorgan Chase & Co. оцінюють втрачений обсяг виробництва в $ 5,5 трлн або майже 8% ВВП до кінця наступного року
Зазначається, що світ нині занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як на вимогу уряду закрилася більшість бізнесу, а люди залишаються вдома.
Збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн - Bloomberg Фото: forbes.ru

Пандемія коронавірусу може позбавити світову економіку більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років, що перевищує річний обсяг виробництва Японії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку банків Уолл-Стріт, передає "Європейська правда".

Зазначається, що світ нині занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як на вимогу уряду закрилася більшість бізнесу, а люди залишаються вдома.

Хоча спад, за прогнозами, буде недовгим, економікам буде потрібний час, щоб надолужити згаяне. Навіть при безпрецедентному рівні монетарних і фіскальних стимулів валовий внутрішній продукт навряд чи повернеться до свого докризового тренду принаймні до 2022 року.

Це приблизно такий же часовий проміжок, як і наслідки глобальної фінансової кризи трохи більше десяти років тому, хоча відновлення може виявитися ще більш повільним, ніж передбачають економісти.

Зазначається, що перед політиками зараз стоїть надзавдання не відкрити свої економіки занадто рано і тим самим дозволити вірусу повернутися.

"Траєкторія має величезне значення", - сказала Кетрін Манн, головний економіст Citigroup Inc., яка очікує глобальних збитків на рівні приблизно в 5 трильйонів доларів. "Якщо ваша траєкторія позитивна, це сприяє зміцненню ділової впевненості і підтримує людей, які відчувають, що вони можуть піти і отримати роботу. Це найважливіший складник, який буде діяти в другій половині року і в 2021 році" – сказала вона.

Економісти JPMorgan Chase & Co.  оцінюють втрачений обсяг виробництва в $ 5,5 трлн або майже 8% ВВП до кінця наступного року. Витрати тільки для розвинених економік будуть аналогічні тим, які спостерігалися під час рецесій 2008-2009 і 1974-1975 років.

Нагадаємо, що ВВП Франції впав на 6%

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09 04 2020 11:56
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