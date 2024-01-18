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Збитки від атаки на "Київстар" сягнули 100 мільйонів доларів

18 січня 2024, 16:11
Збитки від атаки на
Київстар
Власник "Київстару" VEON порахував збитки від масштабного збою, спричиненого кібератакою.

Нідерландська компанія VEON, яка є власницею українського мобільного оператора "Київстар", оголосила, що збитки від кібератаки та збою мережі у грудні минулого року сягнули майже 100 мільйонів доларів.

Зазначається, що VEON і "Київстар" провели оцінку фінансового впливу, попередні результати якої стали доступними.

Про це пише Економічна правда.

Компанія не очікує суттєвого фінансового впливу на свої консолідовані результати за минулий рік. Проте VEON вважає, що втрата доходу внаслідок заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, вжитих "Київстаром" для компенсації незручностей, спричинених збоями, матиме вплив на її консолідовані результати доходів за 2024 рік. 

Вплив цих пропозицій на дохід оцінили приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів США).

Найближчими місяцями "Київстар" планує продовжити роботу з відновлення та компенсації, і витрати або втрата доходу на це та на схожі заходи є невизначеними, тому не можуть зараз бути обґрунтовано оціненими.

війна в Україніросія окупантиКиївстарзбитки

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