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Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди

27 червня 2023, 10:21
Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди
Фото: volynpost.com
Найбільші руйнування зазнали житловий фонд Донецької, Київської, Луганської, Харківської та Миколаївської областей.

Через повномасштабне вторгнення росії постраждало 8,6% загальної площі житлового фонду України.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки.

"Станом на кінець травня 2023 року сума прямої шкоди, завданої житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, становить понад 54 млрд доларів. Це понад третину від загальної прямої шкоди інфраструктури та активів України за даними, розрахованими командою KSE Institute  у рамках проєкту "росія заплатить"", - йдеться у звіті.

Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка - $46,6 млрд - від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними загалом постраждало 18,6 тисячі таких будинків: 13,2 тисячі - пошкоджено, 5,4 тисячі - повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків - наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд. 

Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєверодонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар’їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі.

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