Збиття трьох Су-34 зірвало наступ рф на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка

Фахівці наголосили, що останніми днями росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, однак на нижчому рівні, ніж до збиття винищувачів.

Збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 на півдні України вплинуло на операції військ російської федерації на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

За словами фахівців, раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні України. Зокрема, під час атак на український плацдарм на східному березі Дніпра.

У звіті зазначається, що 22 грудня 2023 року українські сили збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Після цих втрат повітряно-космічні сили окупантів майже повністю припинили пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року.

"Існує реальна ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки привела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії сухопутних військ росії звільнити плацдарм", — йдеться у повідомленні.

Водночас британські розвідники наголосили, що останніми днями рф знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, однак на нижчому рівні, ніж до збиття літаків.

"Це ще раз демонструє, що нездатність росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", — запевняють у міністерстві.