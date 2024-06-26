Здивований, що деякі урядовці не були на Донеччині пів року – Зеленський

За словами глави держави, на цих урядовців чекає серйозна розмова в Києві.

Президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом до Донецької області і висловив здивування, що деякі урядовці не були в регіоні пів року, а то й більше часу.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців з району Покровська.

Зокрема, президент почав цей день на Донеччині, разом із українськими воїнами, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й – дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Також, за словами президента, разом із Сирським сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій.