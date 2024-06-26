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Здивований, що деякі урядовці не були на Донеччині пів року – Зеленський

26 червня 2024, 12:53
Здивований, що деякі урядовці не були на Донеччині пів року – Зеленський
За словами глави держави, на цих урядовців чекає серйозна розмова в Києві.
Президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом до Донецької області і висловив здивування, що деякі урядовці не були в регіоні пів року, а то й більше часу.
 
Про це глава держави сказав у зверненні до українців з району Покровська.
 
Зокрема, президент почав цей день на Донеччині, разом із українськими воїнами, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим.
 
"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й – дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів", - наголосив Зеленський.
 
Також, за словами президента, разом із Сирським сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій.
 
"Був радий особисто побачити й подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям і дівчатам, які роблять найважливіше – стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати", - зазначив Зеленський.
 
Окрім того, президент провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду, бо постає багато питань.
 
"І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", - наголосив Зеленський.

 

Донецька областьвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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