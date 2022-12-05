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ПОЛІТИКА

Здивування та неприйняття викликали у Німеччині слова Макрона про гарантії для рф

05 грудня 2022, 20:10
Здивування та неприйняття викликали у Німеччині слова Макрона про гарантії для рф
Фото: з вільного доступу
Слова Макрона дивують. НАТО ніколи не загрожувала росії, а, навпаки, створила загальну структуру для вирішення питань безпеки

У правлячій німецькій коаліції із подивом відреагували на слова президента Франції Макрона про те, що Захід має надати росії гарантії безпеки, коли вона повернеться до переговорів з Україною.

Про це пише DW.

Здивування та неприйняття - цими двома словами можна охарактеризувати реакцію представників урядової коаліції Німеччини на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про гарантії безпеки, які союзники по НАТО мають запропонувати росії.

"Слова Макрона дивують. НАТО ніколи не загрожувала росії, а, навпаки, створила загальну структуру для вирішення питань безпеки, ухваливши Основний акт НАТО-росія", - заявив у неділю інтерв'ю газеті Die Welt експерт з питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід.

На даний момент йдеться про гарантії європейської безпеки з боку росії та зміцнення безпеки в Європі на випадок російської агресії.

"Доки росія проводить імперіалістичну зовнішню політику, загальноєвропейський мирний порядок, що включає рф, неможливий", - упевнений німецький соціал-демократ.


ФранціяРФНімечинаУкраїнабезпека

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