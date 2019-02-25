"Зелена книга" стала найкращим фільмом року за версією "Оскар"

Премію "Оскар" за 2019 рік в номінації "Найкращий фільм" отримала драмедія "Зелена книга".

За головну нагороду Кіноакадемії з "Зеленою книгою" змагалися стрічки "Народження зірки", "Рома", "Богемна рапсодія", "Фаворитка", "Влада", "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець".

Найкращим режисером за версією Американської кіноакадемії став мексиканський режисер Альфонсо Хуарон, який створив фільм "Рома".

Премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек, який зіграв роль Фреді Меркюрі у стрічці "Богемна рапсодія". "Оскар" за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колмен з фільму "Фаворитка".

Нагороду Кіноакадемії за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм "Зелена книга", а нагороду за найкращий адаптований сценарій вручили стрічці "Чорний куклукскланівець".

"Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою отримав фільм "Рома", йому також дісталася нагорода за найкращу роботу оператора.

"Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану отримала Реджина Кінг за фільм "Якщо Біл-стріт могла б заговорити", а за найкращу чоловічу роль другого плану нагороду отримав Магершала Алі за "Зелену книгу".

Найкращою піснею визнали сингл Леді Гаги "Shallow" з "Народження зірки".

"Людина-павук: Через всесвіти" став лауреатом "Оскара" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

У номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" нагороду здобула стрічка "Вільний підйом поодинці".

"Оскар" за найкращий ігровий короткометражний фільм здобула стрічка "Шкіра".

Стрічка "Чорна пантера" перемогла в номінації "Найкраща музика до фільму". Також вона отримала "Оскар" за найкращий дизайн костюмів і роботу художника-постановника, а "Влада" - за найкращий грим.

"Оскар" за "найкращий звук", "найкращий монтаж звуку" і "найкращий монтаж" здобула "Богемна рапсодія".

Нагороду за найкращі візуальні ефекти отримав фільм "Людина на Місяці".

Також, до короткого списку кінопремії "Оскар" увійшов фільм "Віддалений гавкіт собак" данського режисера, який розповідаж про хлопчика з Донбасу. Стрічка стала однією з 15 претендентів на перемогу в номінації "Кращий документальний повнометражний фільм". Однак кіноакадемія не обрала стріку про хлопчика з Донбасу для номінації.