Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зелене не одягати – єврочиновникам відправили пам'ятку щодо дрес-коду перед візитом в Україну

02 лютого 2023, 19:36
Зелене не одягати – єврочиновникам відправили пам'ятку щодо дрес-коду перед візитом в Україну
Фото: з вільних джерел
Політикам пропонують взяти з собою "звичайний діловий костюм" і радять уникати одягу "зеленого кольору, кольору хакі або надто яскравих кольорів".
Чиновникам та дипломатам Європейського Союзу, які прибувають на саміт Україна-ЄС до Києва, розіслали рекомендації щодо дрес-коду.
 
Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
 
Зокрема, єврочиновникам пропонують взяти з собою "звичайний діловий одяг", і радять уникати одягу "зеленого кольору, кольору хакі або надто яскравих кольорів".
 
Як зазначає видання, причиною рекомендацій є очевидна спроба залишити "військовий" дрес-код для сторони, що приймає, і зокрема президента України Зеленського.
 
Учасникам саміту також порекомендували подорожувати без нічого, взявши лише зручне взуття та теплий верхній одяг. Чиновників попередили, що точний час перебування в поїзді, який доставить їх до України, невідомий, тому слід бути готовими вирушити на офіційні зустрічі прямо з вагона.
 
Politico зауважує, що європейським офіційним особам не варто розраховувати на особливий комфорт у цій поїздці. Вони будуть їхати у вагонах із загальними туалетами та без ванн. Чиновникам ЄС також порадили запастися предметами першої необхідності, оскільки в дорозі їм роздаватимуть бокси з холодними закусками.

 

ЄСодягзеленськийсамміт

Останні матеріали

Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється