Зелене не одягати – єврочиновникам відправили пам'ятку щодо дрес-коду перед візитом в Україну
02 лютого 2023, 19:36
Фото: з вільних джерел
Політикам пропонують взяти з собою "звичайний діловий костюм" і радять уникати одягу "зеленого кольору, кольору хакі або надто яскравих кольорів".
Чиновникам та дипломатам Європейського Союзу, які прибувають на саміт Україна-ЄС до Києва, розіслали рекомендації щодо дрес-коду.
Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
Зокрема, єврочиновникам пропонують взяти з собою "звичайний діловий одяг", і радять уникати одягу "зеленого кольору, кольору хакі або надто яскравих кольорів".
Як зазначає видання, причиною рекомендацій є очевидна спроба залишити "військовий" дрес-код для сторони, що приймає, і зокрема президента України Зеленського.
Учасникам саміту також порекомендували подорожувати без нічого, взявши лише зручне взуття та теплий верхній одяг. Чиновників попередили, що точний час перебування в поїзді, який доставить їх до України, невідомий, тому слід бути готовими вирушити на офіційні зустрічі прямо з вагона.
Politico зауважує, що європейським офіційним особам не варто розраховувати на особливий комфорт у цій поїздці. Вони будуть їхати у вагонах із загальними туалетами та без ванн. Чиновникам ЄС також порадили запастися предметами першої необхідності, оскільки в дорозі їм роздаватимуть бокси з холодними закусками.