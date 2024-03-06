Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через вдову Навального – WP

Першу леді хотіли посадити поруч з вдовою російського опозиціонера.

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу цього четверга, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє The Washington Post.

Олену Зеленську планували посадити поруч з Джилл Байден та Юлією Навальною. Зазначається, що "присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

За даними джерел, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в Києві. Хоча частина українців вважає її покійного чоловіка лідеером боротьби з режимом путіна, репутація Навального затьмарена його скандальними заявами про анексований Крим.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з "конфліктами в розкладі". В Офісі президента на коментар не відповіли.

Чиновник додав, що розсадка сидінь – це деталь, яку узгоджують ближче до події. До речі, Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена через втому.

"Юлію дійсно запрошували, але я думаю, що всі забувають обставини, на тлі яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз", – сказала прес-секретар Навальної Кіра Ярмиш.

Один американський чиновник сказав, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.