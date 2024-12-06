Зеленського чекають на відкритті Нотр-Даму – ЗМІ

Відкриття заплановане вже на завтра, 7 грудня.

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, відвідає в суботу, 7 грудня, церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Франції.

Про це повідомляє місцева газета Le Monde.

Президент України в межах свого візиту в Париж, можливо, зустрінеться з Макроном і Трампом.

Вже у суботу, 7 грудня, в Парижі пройде відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері, де буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп. Для нього ця поїздка буде першим закордонним візитом після перемоги на виборах.

Також там будуть присутні порядка сорока глав держав та урядів. Серед яких і візит президента України Володимира Зеленського.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Дональдом Трампом", - пише видання.

Участь у церемонії вже підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа.

Там також буде присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.