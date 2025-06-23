Зеленського очікують на саміті лідерів ЄС

В Офісі Президента наразі офіційно не підтвердили його візит.

У Брюсселі чекають, що президент України Володимир Зеленський особисто приїде на засідання Європейської ради 26 червня, аби взяти участь у обговоренні українського питання.

Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, повідомляє портал Європейської правди.

Глава держави може приїхати в Брюссель для участі у засіданні Європейської Ради.

"Ми очікуємо, що президент Зеленський приїде. Ми щодня підтримуємо зв'язок з його командою, і є ознаки того, що він приїде", – скзав високопосадовець ЄС.

За його словами, команда Зеленського також у спілкуванні з організаторами заходу "зазначила, що його порядок денний завжди складний".

"Я не стверджую на 100%, але ми очікуємо, що він приїде. І ми сподіваємося, що він приїде", – додав він.