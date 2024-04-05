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CУСПІЛЬСТВО

Зеленського визнали найпопулярнішим лідером у Європі, але є великі географічні коливання – опитування

05 квітня 2024, 19:18
Зеленського визнали найпопулярнішим лідером у Європі, але є великі географічні коливання – опитування
Джерело: https://www.facebook.com/LRT.LT
Загальна кількість схвальних оцінок президента України виявилася вищою за рейтинги лідерів інших країн регіону, таких як Олаф Шольц, Дональд Туск і Еммануель Макрон.

Про "позитивну" думку про президента України Володимира Зеленського заявили 47% європейців, які взяли участь в соцопитуванні, проведеного у 18 країнах Євросоюзу. При цьому кількість схвальних відгуків перевищила рейтинги таких лідерів країн ЄС, як Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Дональд Туск.

Про це повідомляє Euronews.

При цьому в Euronews зазначили, що думки громадян ЄС стосовно особистості Зеленського розділилися: 47% європейців повідомили про "позитивну" думку про нього, у той час як 32% — "негативну". Разом з цим 21% заявили, що "недостатньо знають" про президента України.

Найвищими показники позитивних відгуків про Зеленського виявилися в країнах Скандинавії та на Піренейському півострові. Водночас понад половина респондентів в Угорщині (60%), Греції (57%) та Болгарії (56%) мають "негативну" думку про президента України.

Також в Euronews повідомили, що Еммануель, Макрон опинився на другому місці після Зеленського, отримавши приблизно 41% позитивних оцінок серед респондентів із країн ЄС. Трійку лідерів замикає Олаф Шольц, слідом за Макроном, який отримав 38% схвалення.

За результатами цього ж опитування, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та російський президент Володимир Путін стали найменш схвалюваними політиками.

Агенція зазначає, що соцопитування було проведено французькою компанією Ipsos з 23 лютого по 5 березня. Учасниками опитування стали 26 тисяч респондентів онлайн і телефоном у 18 країнах-членах ЄС.

ЄвропарейтингВолодимир Зеленський

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