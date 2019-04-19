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Зеленський - Порошенку: "Я не ваш опонент, я ваш - вирок"

Ми голосували за одного Порошенко, а обрали іншого
Кандидат в президенти Володимир Зеленський під час вступного слова на дебатах на НСК "Олімпійський" назвав обрання Петра Порошенка в 2014 році помилкою.
Зеленський - Порошенку: "Я не ваш опонент, я ваш - вирок" Фото: Reuters

"Я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я, звичайний хлопець з Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, якого ми впевнено обрали президентом України в 2014 році. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенко. Але я помилився. Ми помилилися", - сказав він.

"Чи могли ми тоді уявити, що його" жити по-новому "стане нашим виживати. Чи могли ми тоді уявити, що його" я закінчу війну за два тижні "стане нашим Іловайськ і Дебальцеве. Чи могли ми тоді уявити, що його збагачення людей стане збагаченням тільки його людей. чи могли ми тоді уявити, що Революцією гідності скористаються негідники ", - продовжив Зеленський.

"Ми з вами голосували за одного Порошенко, а обрали іншого. Це правда. Тому що існує два Порошенко. Перший - прекрасний оратор, фахівець, фінансист, економіст, на всьому знається. Він зазвичай з'являється, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший - такий собі Петро другий. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: Путін, я тобі покажу. а другий - тихенько передає приветики паном Медведчуком в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий робить Роттердам плюс. Перший говорить: я відкриваю школу, а другий - постійно відкриває магазини "Рошен", - сказав кандидат у президенти.

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19 04 2019 19:27
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