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Зеленський анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії

20 березня 2025, 09:35
Зеленський анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії
Делегації України й США обговорять технічні питання перемир’я найближчими днями
Цього тижня українська контактна група зустрінеться з представниками США в Саудівській Аравії, щоб продовжити обговорення щодо тимчасового припинення вогню.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу.
 
За його словами, Україна зараз готує відповідний список, де прописана інфраструктура, яку Київ вважає "пріоритетною та цивільною", яку обстрілює росія.
 
"Ми список підготуємо і відповідно технічна група поїде. Зустріч буде, як тільки буде комфортно групам – пʼятниця, субота неділя. В один із цих днів", – сказав Зеленський.
 
До цього Зеленський повідомляв на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, що на ці переговори Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.
 
"Але наступна зустріч у Саудівській Аравії – мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається", – сказав Зеленський.
 
Він додав, що це "технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була".

 

переговоривійна в Україніросія окупанти

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