Зеленський анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії

Цього тижня українська контактна група зустрінеться з представниками США в Саудівській Аравії, щоб продовжити обговорення щодо тимчасового припинення вогню.

За його словами, Україна зараз готує відповідний список, де прописана інфраструктура, яку Київ вважає "пріоритетною та цивільною", яку обстрілює росія.

"Ми список підготуємо і відповідно технічна група поїде. Зустріч буде, як тільки буде комфортно групам – пʼятниця, субота неділя. В один із цих днів", – сказав Зеленський.

До цього Зеленський повідомляв на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, що на ці переговори Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.

"Але наступна зустріч у Саудівській Аравії – мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається", – сказав Зеленський.

Він додав, що це "технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була".