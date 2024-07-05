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ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував нові кроки для посилення ППО

05 липня 2024, 19:50
Зеленський анонсував нові кроки для посилення ППО
Джерело: .telegram.org/k/#@Denys_Smyhal
Влада планує за літо удвічі посилити ППО.

Президент Володимир Зеленський поділився у вечірньому відеозверненні кількома сильними новинами. По-перше, що обіцяний Німеччиною Patriot вже в Україні. І, по-друге, США також зробили крок для посилення повітряного простору України.

Зеленський зауважив, що влада хоче впродовж літа удвічі посилити ППО і очікує на серйозний прогрес в цьому питанні на саміті НАТО.

"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли б збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - зауважив Зеленський.

Президент також доповів про те, що провів нараду щодо української ракетної програми та взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. На зібранні обговорили питання підтримки громад та компаній в умовах дефіциту світла. 

Він анонсував нові кредитні безвідсоткові програми для бізнесу.

"Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", - зазначив Зеленський.

Він додав, що влада працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. Готується "комплексний пакет рішень", де будуть враховані потреби всіх громад.

війнаППОВолодимир Зеленський

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