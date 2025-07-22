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Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та росією

22 липня 2025, 13:31
Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та росією
Фото: Зеленський / Telegram
Відбулася нарада щодо етапів обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові обміни полоненими з росією.

Про це він повідомив у Telegram.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", – йдеться у повідомленні.
 
Президент підкреслив, що протягом весни та літа цього року вдалося значно активізувати обміни.
 
"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених", – наголосив Зеленський.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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