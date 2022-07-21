Зеленський анонсував запуск англомовного цифрового медіа

Президент Володимир Зеленський анонсував початок роботи англомовного цифрового медіа @U24_gov_ua.

Про це він повідомив у Телеграмі.

"Для українців немає нічого неможливого. Ми – вільні люди, які сміливо борються за свою свободу. І хочемо, щоб про це ще більше знали, щоб бачили це в усьому світі. Тому починаємо створювати англомовне цифрове медіа @U24_gov_ua", - зазначив глава держави.

Він розповів, що сьогодні стартує перше шоу в YouTube під назвою Fight for Freedom про міць українських захисників.

Так, за його словами, пілотна серія присвячена ролі військових дронів у війні.

Зеленський закликав дивитися й ділитися відео та долучатися до збору коштів на Армію дронів через платформу United24.

1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа United24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

3 липня Федоров оголосив, що українці вже відправили перші дрони через відділення "Нової пошти" в межах проєкту "Армія дронів".

7 липня стало відомо, що перша партія безпілотних літальних апаратів, надісланих на потреби ЗСУ в межах проєкту "Армія дронів", уже відбула на фронт.

Станом на 18 липня на "Армію дронів" зібрали понад 510 млн грн.