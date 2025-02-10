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Зеленський анонсував засідання РНБО через вартість ліків

10 лютого 2025, 21:55
Зеленський анонсував засідання РНБО через вартість ліків
Президент назвав ціни на ліки неадекватними.
Сьогодні відбулась нарада за участі прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям”, - наголосив президент. 
 
Володимир Зеленський запевнив, що йде підготовка засідання РНБО щодо цін на ліки. Також є дуже конкретні пропозиції в інтересах українців, щоб знизити ціни.
РНБОвійна в Україніросія окупанти

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