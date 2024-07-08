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Зеленський анонсував зміцнення українського флоту та ППО із Британією та Нідерландами

08 липня 2024, 09:51
Зеленський анонсував зміцнення українського флоту та ППО із Британією та Нідерландами
За словами президента, є хороші нові деталі співпраці.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зміцнення українського флоту та ППО разом із Великою Британією та Нідерландами.
 
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента після зустрічі у Одесі із новими міністрами оборони й закордонних справ Нідерландів та новим очільником оборонного відомства Британії.
 
"Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці", – зазначив Зеленський.
 
Також додав, що говорили сьогодні і про зміцнення ППО.
 
"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16",-  сказав глава держави.
 
ППОвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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