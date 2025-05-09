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Зеленський анонсував зустрічі учасників "коаліції рішучих"

09 травня 2025, 19:32
Зеленський анонсував зустрічі учасників
Вона відбудеться 10 травня
Президент Володимир Зеленський заявив, що 10 травня відбудуться "зустрічі" у межах так званої коаліції рішучих, яка обʼєднує охочі до підтримки іноземного військового контингенту в Україні держави.
 
Про це Зеленський сказав під час звернення до лідерів держав – учасниць Обʼєднаного експедиційного корпусу (JEF).
 
Глава держави у зверненні згадав про підготовку до зустрічі з лідерами "коаліції рішучих".
 
"Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки", – додав він.
 
Після цього Зеленський сказав, що "завтра" відбудуться певні зустрічі, не уточнивши, де саме і в якому форматі.
 
Водночас зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".
 
Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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