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Зеленський дав грузинському послу 48 годин, щоб залишити Україну

03 липня 2023, 20:55
Зеленський дав грузинському послу 48 годин, щоб залишити Україну
Володимир Зеленський
Так Президент Володимир Зеленський відреагував на появу відео із Міхеїлом Саакашвілі, на якому видно його жахливий фізичний стан.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави пояснив, що росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі, який є громадянином України.

"Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", – заявив Зеленський.

Перед цим Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні. За той час, що його не показували, він ще більше змарнів і виглядає геть виснаженим.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі арештували у жовтні 2021 року. Його звинуватили у розтраті держкоштів на особисті потреби. Сам політик усі звинувачення заперечує.

 

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