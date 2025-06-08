Зеленський дав оцінку операціям СБУ в рф

Він назвав показники від 7 до 10 балів.

Спецоперацію "Павутина", в ході якої було знищено третину стратегічної авіації рф, проводила Служба безпеки України, бо було необхідно тримати все в секреті.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News.

"Цим питанням займалась Служба безпеки України. Чому саме СБУ? Тому що це – секретна операція", – сказав Зеленський.