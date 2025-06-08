Зеленський дав оцінку операціям СБУ в рф
08 червня 2025, 18:57
Володимир Зеленський
Він назвав показники від 7 до 10 балів.
Спецоперацію "Павутина", в ході якої було знищено третину стратегічної авіації рф, проводила Служба безпеки України, бо було необхідно тримати все в секреті.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News.
"Цим питанням займалась Служба безпеки України. Чому саме СБУ? Тому що це – секретна операція", – сказав Зеленський.
За його словами, Збройні сили України – "молодці, героїчні воїни, вони щоденно працюють", але "завдяки розвідкам твої плани можуть знати".
"Служба безпеки працює над такими операціями, дуже винятковими, я би сказав, коли ніхто не може знати і ніхто не залучений до цієї інформації", – підкреслив президент України.
Зеленський звернув увагу, що під час української операції "Павутина" жодний цивільний росіянин не постраждав, незважаючи на те, що рф прийшла з війною в Україну і росіяни є ворогами українців.
Він також згадав операції СБУ щодо ударів по Кримському мосту.
"Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки. Були і кроки, скажемо так, коли вдало – але не все вийшло, що хотіли, називаємо це "сім-вісім", не 10 балів", – пояснив Зеленський.