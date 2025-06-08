Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський дав оцінку операціям СБУ в рф

08 червня 2025, 18:57
Зеленський дав оцінку операціям СБУ в рф
Володимир Зеленський
Він назвав показники від 7 до 10 балів.
Спецоперацію "Павутина", в ході якої було знищено третину стратегічної авіації рф, проводила Служба безпеки України, бо було необхідно тримати все в секреті.
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив  в інтерв'ю ABC News.
 
"Цим питанням займалась Служба безпеки України. Чому саме СБУ? Тому що це – секретна операція", – сказав Зеленський.
 
За його словами, Збройні сили України – "молодці, героїчні воїни, вони щоденно працюють", але "завдяки розвідкам твої плани можуть знати".
 
"Служба безпеки працює над такими операціями, дуже винятковими, я би сказав, коли ніхто не може знати і ніхто не залучений до цієї інформації", – підкреслив президент України.
 
Зеленський звернув увагу, що під час української операції "Павутина" жодний цивільний росіянин не постраждав, незважаючи на те, що рф прийшла з війною в Україну і росіяни є ворогами українців.
 
Він також згадав операції СБУ щодо ударів по Кримському мосту.
 
"Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки. Були і кроки, скажемо так, коли вдало – але не все вийшло, що хотіли, називаємо це "сім-вісім", не 10 балів", – пояснив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О’Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється