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ПОЛІТИКА

Зеленський дав пораду путіну, як зберегти собі життя

15 грудня 2022, 18:41
Зеленський дав пораду путіну, як зберегти собі життя
Фото: РБК-Україна
Голова Кремля Володимир Путін та його оточення можуть спробувати вберегти своє жалюгідне життя лише у тому випадку, якщо якнайшвидше визнають поразку у війні та заберуть своїх окупантів з території України
Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для The Еconomist.
 
"Чим швидше закінчиться війна – і якщо росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - заявив Зеленський.
 
За словами президента України, вже немає сумніву у тому, що путін програє, а наші солдати зможуть вийти на кордони 1991 року. Водночас якщо цього ж не станеться, росія з часом знову вдасться до військового конфлікту.
 
Зеленський також зауважив, що "треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".
 
Також президент додав, що лише путін може припинити війну та розпочати дипломатичний спосіб вирішення конфлікту.
 
"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - зауважив Зеленський.
Володимир ПутінРФвійна в Україні

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