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ПОЛІТИКА

Зеленський: Діалог з путіним марний, компромісів з Україною не буде

27 серпня 2024, 16:31
Зеленський: Діалог з путіним марний, компромісів з Україною не буде
president.gov.ua
"З путіним не те, що компроміси, а діалог взагалі на сьогодні беззмістовний".

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що наша держава не може піти на компроміси з росією, яка хоче 30% української території.

"Я не вважаю, що на сьогодні Україна знаходиться в тій ситуації, коли ми повинні йти на компроміси людей, які прийшли для того, щоб нас повністю знищити… Я розумію, що багато хто у світі чекає від нас компромісу, як закінчити війну завтра. Але я не здивую вас. З путіним не те, що компроміси, а діалог взагалі на сьогодні беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий до нібито дипломатичного рішення, але нам треба віддати йому 30% нашої землі. Мені здається, що награвати йому це не можна", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що операція у Курській області нам дуже сильно допомогла, щоби кількість голосів щодо теми компромісів стала менше.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що наша держава має план своєї перемоги і його втілення залежить від Сполучених Штатів Америки. За словами Зеленського, він представить цей план у вересні. Також на думку президента, варто передати план кандидатам у президенти США демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу.

Зеленський також анонсував свою зустріч із лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Вона може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН.

"Я готуюсь до нашої зустрічі у вересні, дай Боже, що я дозволю собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежать від США", - заявив Зеленський.

війнаВладімір ПутінкомпромісВолодимир Зеленський

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