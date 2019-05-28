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Зеленський привітав нового президента Литви і домовився з ним про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новообраним президентом Литви Гітанасом Науседа і домовився про двостороннє співробітництво
Зеленський привітав Науседа з переконливою перемогою на виборах, а також подякував литовській стороні за політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і допомогу в зміцненні обороноздатності.
Зеленський привітав нового президента Литви і домовився з ним про співпрацю Фото: president.gov.ua

Зеленський також відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України, йдеться в повідомленні на сайті президента, інформують в "РБК-Україна".

"Крім цього, був підтверджений обопільний настрій на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви та поглиблення двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємної зацікавленості", - йдеться в повідомленні.

Напередодні в Литві на виборах президента переміг економіст Науседа. Раніше він був радником президента SEB Bankas і головним економістом банку. За результатами виборів він набрав понад 70%. Відзначимо, новий литовський президент є прихильником менш жорсткої риторики стосовно Росії.

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28 05 2019 15:48
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