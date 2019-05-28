Зеленський привітав нового президента Литви і домовився з ним про співпрацю
Зеленський також відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України, йдеться в повідомленні на сайті президента, інформують в "РБК-Україна".
"Крім цього, був підтверджений обопільний настрій на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви та поглиблення двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємної зацікавленості", - йдеться в повідомленні.
Напередодні в Литві на виборах президента переміг економіст Науседа. Раніше він був радником президента SEB Bankas і головним економістом банку. За результатами виборів він набрав понад 70%. Відзначимо, новий литовський президент є прихильником менш жорсткої риторики стосовно Росії.
Читайте також: Зеленський взявся за проект "Держава у смартфоні"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент