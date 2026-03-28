Зеленський домовився з президентом ОАЕ про співпрацю в сфері безпеки та оборони

28 березня 2026, 13:25
Зеленський домовився з президентом ОАЕ про співпрацю в сфері безпеки та оборони
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент ОАЕ подякував за роботу української команди в Еміратах.

Президент України Володимир Зеленський заявив 28 березня, що зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном і що вони домовилися про співпрацю в галузі безпеки та оборони.

"Наші команди остаточно узгодять деталі", — написав Зеленський у Telegram.

Лідери також обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти.

"Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам", — додав президент України.

Крім того, згідно з даними ЗМІ, два лідери обговорили можливості для просування двосторонньої співпраці в рамках Всеосяжної економічної угоди між двома сторонами, без подальших подробиць.

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
