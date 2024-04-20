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ПОЛІТИКА

Зеленський допустив можливість війни росії з НАТО та назвав умову

20 квітня 2024, 16:47
Зеленський допустив можливість війни росії з НАТО та назвав умову
President.gov.ua
Глава держави заявив, що всі імперії йшли за таким шляхом, а для російського диктатора владіміра путін найбезпечніше буде виступити проти країн.

Війна росії з НАТО можлива, під загрозою можуть бути балтійські країни. Протистояння можливе, якщо Україна не встоїть.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським журналістам.

"Хоча скажу, що, якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то у росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть в балтійські держави, хоче це хтось чи не хоче, говорять, що цього не буде, всі ці сперечання зайві - вони точно прийдуть, бо їм треба кудись йти вперед", - сказав він.

Глава держави заявив, що всі імперії йшли за таким шляхом, а для російського диктатора владіміра путін найбезпечніше буде виступити проти країн, де не буде великого протистояння. На думку Зеленського, путін не повторить помилку, як з Україною.

"Другий раз він таку помилку не повторить, бо простіше з країною, яка менша. Менш захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде", - вважає президент.

Зеленський зазначив, що у разі нападу на країни Балтії західним військам буде складно вибивати росіян.

"І це буде війна росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу", - заявив глава держави.

НАТОвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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