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ПОЛІТИКА

Зеленський допустив, що путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму

10 липня 2023, 09:01
Зеленський допустив, що путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму
Володимир Зеленський
Президент підтвердив, що цей план обговорювався із директором ЦРУ Бернсом.

Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор владімір путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

Як зазначає видання, Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити путіна піти на переговори, український президент сказав, що це абсолютно логічне припущення.

"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", – вважає глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не поступиться жодною своєю територією.

Також президент України заявив, що президент США Джо Байден міг би закінчити війну в Україні за 5 хвилин, якби йшлося про здачу українських територій, але наша країна б не погодилася на це.

Крім того, Зеленський відповів тим американцям, які скептично ставляться до продовження допомоги Україні та хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах.

"Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги", – зазначив він.

КримвійнаПутінпереговориЗеленський.

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