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Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо посилення ППО

06 квітня 2025, 18:18
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо посилення ППО
Володимир Зеленський
Президент наголосив, що потрібні всі форми тиску на росію.
Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та міністру закордонних справ Андрієві Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем ППО. 
 
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
 
"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, а й усім – усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни", - наголосив глава держави.
 
Президент додав, що "вже про це з усіма говорили, уже маємо розуміння, що це абсолютно можливо, і кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися". 
 
"В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань два, і це саме ППО, саме «петріоти», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - розповів глава держави.
 
Президент додав, що також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі США, які "мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор". Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб 
 
Також Зеленський заявив, що в сьогоднішньому російському обстрілі були ракети, які окупанти запустили з акваторії Чорного моря.
 
"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому росія спотворює дипломатію, чому росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру", - додав глава держави.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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