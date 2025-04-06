Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо посилення ППО

Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та міністру закордонних справ Андрієві Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем ППО.

"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, а й усім – усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни", - наголосив глава держави.

Президент додав, що "вже про це з усіма говорили, уже маємо розуміння, що це абсолютно можливо, і кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися".

"В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань два, і це саме ППО, саме «петріоти», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - розповів глава держави.

Президент додав, що також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі США, які "мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор". Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб

Також Зеленський заявив, що в сьогоднішньому російському обстрілі були ракети, які окупанти запустили з акваторії Чорного моря.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому росія спотворює дипломатію, чому росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру", - додав глава держави.