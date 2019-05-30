МЗС забезпечуватиме НАБУ пряму співпрацю з міжнародними партнерами
"Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася", - йдеться у повідомленні.
"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", – зазначається у дорученні Президента.
Читайте також: У НАБУ назвали завислу у суді справу-"рекордсменку"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент