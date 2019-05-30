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МЗС забезпечуватиме НАБУ пряму співпрацю з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС невідкладно поінформувати Раду Європи та ООН про законодавчі повноваження НАБУ здійснювати міжнародну співпрацю з антикорупційними органами іноземних держав
Президент зазначив, що, згідно із Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.
МЗС забезпечуватиме НАБУ пряму співпрацю з міжнародними партнерами

"Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася", - йдеться у повідомленні.

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", – зазначається у дорученні Президента.

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30 05 2019 11:44
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