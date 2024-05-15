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Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні

15 травня 2024, 12:36
Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні
Опрацьовують нові дати.

Прессекретар українського президента підтвердив, що Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні. Також він доручив опрацювати нові дати проведення.

Про це він написав у Facebook. 

Коментар пролунав на тлі повідомлень у медіа щодо скачування візиту Зеленського до Іспанії і Португалії у зв'язку з ситуацією на полі бою.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння", – йдеться у повідомленні.

Никифоров додав, що на сьогоднішньому селекторі президент йшлося насамперед про ситуацію в Харківській області та забезпечення Сил оборони. 

Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. 

"На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", – написав прессекретар. 

заходивійна в Україніросія-агресорВолодимир Зеленський

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