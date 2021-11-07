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Зеленський доручив провести індексацію пенсій військовим

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на наступному засіданні
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам.
Зеленський доручив провести індексацію пенсій військовим

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на сайт ОПУ.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - йдеться у повідомленні.

Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на наступному засіданні.

"Це рішення покликане зменшити наявні диспропорції. Зокрема, передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень", - зазначили в ОПУ.

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

Зеленський наголосив, що у держави є ресурс для виправлення несправедливостей та збільшення соціальних стандартів. Попри негативний вплив коронакризи, завдяки боротьбі зі схемами та ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами.

Тож ресурс, що з'явився, направлятиметься передусім на підтримку українців та на виправлення тих несправедливостей у соціальній політиці, які успадкували від попередньої влади. Зокрема, буде подолана диспропорція у пенсійних виплатах для військових.

Нагадаємо, що у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні підвищаться пенсійні виплати

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11 07 2021 12:57
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