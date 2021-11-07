Зеленський доручив провести індексацію пенсій військовим

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на сайт ОПУ.

"Через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами", - йдеться у повідомленні.

Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалить на наступному засіданні.

"Це рішення покликане зменшити наявні диспропорції. Зокрема, передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень", - зазначили в ОПУ.

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

Зеленський наголосив, що у держави є ресурс для виправлення несправедливостей та збільшення соціальних стандартів. Попри негативний вплив коронакризи, завдяки боротьбі зі схемами та ефективній роботі з наповнення бюджету фіксується перевиконання держбюджету за доходами.

Тож ресурс, що з'явився, направлятиметься передусім на підтримку українців та на виправлення тих несправедливостей у соціальній політиці, які успадкували від попередньої влади. Зокрема, буде подолана диспропорція у пенсійних виплатах для військових.

Нагадаємо, що у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні підвищаться пенсійні виплати