Зеленський доручив розглянути питання діяльності російського букмекера 1xBet

Президент відповів на петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні, що набрала 26 444 підписів за один тиждень

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні, що набрала 26 444 підписів за один тиждень.

Про це повідомляє сайт глави держави.

У своїй відповіді президент розʼяснив, що державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюють Верховна Рада, Кабмін, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей та інші органи державної влади в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання. Про відповідні результати автора електронної петиції має поінформувати Кабмін.

Тим часом, в Секретаріаті Кабміну повідомили, що глава уряду вже доручив перевірити роботу 1хBet низці відомств, зокрема Нацполіції. Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії.

Ініціатор петиції вимагав, аби Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей провела перевірку роботи 1xBet, зафіксувала порушення та заборонила його роботу.