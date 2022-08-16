Зеленський доручив розглянути питання діяльності російського букмекера 1xBet
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні, що набрала 26 444 підписів за один тиждень.
Про це повідомляє сайт глави держави.
У своїй відповіді президент розʼяснив, що державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюють Верховна Рада, Кабмін, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей та інші органи державної влади в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України.
Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання. Про відповідні результати автора електронної петиції має поінформувати Кабмін.
Тим часом, в Секретаріаті Кабміну повідомили, що глава уряду вже доручив перевірити роботу 1хBet низці відомств, зокрема Нацполіції. Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії.
Ініціатор петиції вимагав, аби Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей провела перевірку роботи 1xBet, зафіксувала порушення та заборонила його роботу.
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