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Зеленський доручив розслідувати витік інформації "угоди по надрах" – FT

05 квітня 2025, 16:03
Зеленський доручив розслідувати витік інформації
Володимир Зеленський
Витік викликав неабиякий скандал.

Київ доручив СБУ розслідувати витік інформації "угоди по надрах" за допомогою детектора брехні. 

Про це пише американська газета Financial Times.

Український президент Володимир Зеленський доручив СБУ провести внутрішнє розслідування щодо витоку конфіденційної інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Через ще більші розбіжності між Києвом і США про умов угоди, що стосується стратегічно важливих природних ресурсів і енергетичної інфраструктури України.

В Києві також повідомили, що нові вимоги Вашингтона стали для них несподіванкою, а деякі положення ініціативи вони вважають політично неприйнятними, передусім через загрозу суверенітету та економічної незалежності країни.

Днями Трамп  розкритикував Зеленського і звинуватив його в тому, що він "намагається відмовитися" від угоди. 

Також Трамп заявив, президент України може зіткнутися з "великими проблемами", якщо найближчим часом не підпише документи.

В рамках розслідування вже було перевірено на детекторі брехні співробітників кількох міністерств, але деталі щодо людей зі структур уряд не розкриває.

Офіс президента України і СБУ від коментарів утримались. 

Хоч поліграф і є суперечливим інструментом, проте його точність часто ставиться під сумнів, українські правоохоронці регулярно застосовують його — як у кримінальних справах, так і, наприклад, під час перевірки іноземців, які прагнуть вступити до лав ЗСУ.

Коментуючи витік 28 березня, Зеленський на брифінгу для заявив: "Мені цікаво, хто передає цю інформацію".

 

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