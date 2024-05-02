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Зеленський доручив скоротити строки надходження до України зброї від партнерів

02 травня 2024, 19:05
Зеленський доручив скоротити строки надходження до України зброї від партнерів
військова техніка США НАТО
Йдеться про терміни надходження допомоги до українських захисників у межах оприлюднених пакетів допомоги від країн Заходу.

Президент України Володимир Зеленський доручив скоротити строки надходження зброї, особливо  засобів протиповітряної оборони, від міжнародних партнерів.

Про це глава держави повідомив за підсумками проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як зазначив президент, він заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.

Також, Головнокомандувач Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорювалися темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", - повідомив Зеленський.

Разом з тим, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі затримок західної військової допомоги росія виявилась ефективнішою у своїх воєнних діях. Зокрема, існує розрив у часі між оголошенням пакету і моментом, коли артилерист ЗСУ отримає боєприпаси. На думку Кулеби, у цей час на фронті можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості.

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