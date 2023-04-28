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Зеленський доручив Залужному відправляти тилових воєнкомів на фронт – Резніков

28 квітня 2023, 14:15
Зеленський доручив Залужному відправляти тилових воєнкомів на фронт – Резніков
Володимир Зеленський
Натомість керівниками ТЦК призначатимуть ветеранів, які отримали на війні поранення.

Глава держави Володимир Зеленський пропонує відправляти воєнкомів із тилових центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця призначати воїнів, які отримали порання.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу 28 квітня.

"Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному переважну більшість воєнкомів, які давно сидять  у центрах комплектацій  відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їхнє місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", —розповів Резніков.

Міністр додав, що центрами комплектування та соціальної підтримки опікується нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Сьогодні це питання особливо потребує уваги.

"Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі", - зауважив Резніков.

зеленськийЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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