Зеленський другий рік поспіль став найвпливовішою людиною Європи – Politico

У 2022 році, за версією видання, Зеленський також став найвпливовішою людиною Європи.

Журнал Politico визнав президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2023 році. Щороку видання створює цей рейтинг, аналізуючи європейських діячів.

"Просто подивіться, як європейські лідери, які зазнали невдачі в опитуваннях, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочисто виглядаючим 44-річним чоловіком у його оливково-зеленій футболці, що стала культовою", — пише видання про українського лідера.

Politico підкреслює, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов’язане з майбутнім України — у що мало хто вірив до вторгнення росії в лютому 2022 року. Вміле використання Зеленським соціальних мереж, традиційних засобів масової інформації та західних культурних інститутів перенесло війну на Захід, переконавши лідерів і громадськість у тому, що його битва також належить їм, додало видання.

"Якщо йому потрібна зброя, він її отримає, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій, він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу і важку зиму із захмарними цінами на газ. Чи то насіння, чи то вантажівки для перевезення української зернової продукції, чи то нульові тарифи, запити швидко схвалюються. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання про вступ країни до Євросоюзу, яке було заморожено з 2013 року", — пише видання.

Керівництво Зеленського, на думку Politico, також означає, що будь-які внутрішні проблеми України — корупція, слабка економіка, соціальні розбіжності в суспільстві - ігноруються.

"Його репутація військового президента, який відверто говорить і веде добру боротьбу, — це все, що Захід бачить наразі. Йому довіряють зброю, гранти та розвідувальну підтримку, яка, ймовірно, буде тільки розширюватися в міру того, як Захід розглядає можливість передачі систем ППО. Поки Зеленський живий, він продовжуватиме рухати Європу в тому напрямку, у якому хоче", — ідеться в матеріалі.

У 2022 році, за версією видання, Зеленський також став найвпливовішою людиною Європи.

У рейтингу Politico також є російський диктатор владімір путін, який, за версією журналу, став лузером року.

"путін давно прагнув повернути росії статус великої держави, який вона мала в радянський період. Натомість його вторгнення звело його країну до статусу третього сорту, нездатної перемогти супротивника, якого вона недооцінювала та зневажала", — пише видання про путіна.