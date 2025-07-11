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Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський

11 липня 2025, 18:11
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
Зеленський запросив президента Магаму приїхати в Україну.

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Гани Джоном Драмані Магамою.У підсумку розмови Зеленський заявив, що у Гани є інтерес до українських технологій, зокрема виробництва різних типів дронів.

Про це український президент написав у мережі "Х".
 
"Ми однаково зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани", – зазначає глава держави. 
 
Зеленський наголосив, що у Гани є інтерес до українських технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни.
 
"Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними", резюмував президент.
 
Також Зеленський запросив президента Магаму приїхати в Україну.
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