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Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild

15 вересня 2024, 10:17
Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild
В одному із пунктів "плану перемоги" Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території росії.

Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США і представить свій "план перемоги" президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти. В одному із пунктів плану йдеться про "припинення вогню на окремих ділянках фронту".

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що в одному із пунктів "плану перемоги" Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території росії, "так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, тимчасове заморожування ситуації".

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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