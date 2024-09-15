Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild

В одному із пунктів "плану перемоги" Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території росії.

Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США і представить свій "план перемоги" президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти. В одному із пунктів плану йдеться про "припинення вогню на окремих ділянках фронту".

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що в одному із пунктів "плану перемоги" Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території росії, "так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, тимчасове заморожування ситуації".